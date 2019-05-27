"ЧитайТЕ!": Уволенный член Нацсовета по ТРВ Горковенко подал в суд на Зеленского. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Указы отменять нельзя, даже когда кому-то очень хочется. Во-вторых, это сегодня президент издал "Указ об отмене Указа", а завтра даст указание расстрелять прямо на Крещатике тех, кто ему не нравится. Такое в нашей истории мы уже проходили", - отметил Горковенко.







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Как сообщалось, Ю.Артеменко был назначен членом Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания указом президента Украины от 7 июля 2014 года. Вскоре он был избран председателем Нацсовета.

Президент Украины Владимир Зеленский указами уволил Юрия Артеменко с должности члена Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере связи и информатизации (НКРСИ), а также восстановил его в должности члена Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания, уволив с этой должности Владимира Горковенко.

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4 мая 2019 года президент Украины Порошенко своим указом уволил Артеменко с должности члена Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания.

Перед этим Артеменко лично сообщил о своем решении подать в отставку с поста главы Нацсовета по двум причинам: "Во-первых, простая человеческая усталость – в течение 5 лет в постоянном стрессе работать ежедневно, по 10-12 часов, иногда даже без выходных. Во-вторых, предложение, поступившее именно в это время, перейти на другую работу".