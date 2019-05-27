С воином 24-го ОШБ "Айдар" Александром Пузиковым, погибшим на Донбассе, простятся завтра в Никополе. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Завтра, 28 мая, в городе Никополь Днепропетровской области, в 9.00 на Европейской площади начнется прощание с Александром Юрьевичем Пузиковым, 1986 года рождения, старшиной, военнослужащим 24-го отдельного штурмового батальона "Айдар" 53-й отдельной механизированной бригады, который погиб 25 мая во время выполнения служебных обязанностей в зоне проведения операции Объединенных сил в Донецкой области.

Александр Пузиков родился 08.05.1986 года. Окончил Никопольский профтехлицей № 42 по специальности электросварщика. С 2004 по 2013 проходил военную службу в управлении 6-го армейского корпуса оперативного командования "Південь", которое дислоцировалось в Днепре, на должностях водителя, командира отделения, заместителя командира взвода, старшины роты. В 2008-2009 годах - в составе Украинского контингента в Косово. После увольнения с военной службы с 2013 по 2016 гг. работал во 2-й государственной пожарно-спасательной части Министерства чрезвычайных ситуаций в городе Днепр старшим водителем. Во время войны вернулся на военную службу.

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