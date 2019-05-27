Центр минимизации таможенных платежей, через который в Украину были импортированы товары на 60 млн грн, ликвидирован в Киеве. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссыкой на пресс-службу Государственной фискальной службы.

В рамках проведения операции "Рубеж-2019" и расследования уголовного производства по ч. 3 ст. 212 УК Украины была установлена группа лиц, которые предоставляли реализаторам товаров бакалейной группы услуги по минимизации таможенных и налоговых платежей при импорте указанных товаров и услуги по ввозу данной продукции вне таможенного контроля.

Для осуществления незаконной деятельности фигуранты зарегистрировали ряд подконтрольных предприятий, в т.ч. нерезидентов. В дальнейшем по заказу клиентов (физических и юридических лиц, осуществляющих реализацию бакалейной продукции) фигуранты покупали оптом от имени подконтрольных предприятий-нерезидентов у известных европейских производителей на территории ЕС определенные товары (оливки, оливковое масло и др.). При этом рассчитывались в безналичной форме.

Приобретенные товары на таможенной территории ЕС лишали оригинальной упаковки и тары и помещали в двухсотлитровые пластиковые бочки. После этого продукцию импортировали в Украину отдельно от тары по заниженной таможенной стоимости и поддельными документами. В результате таких действий фигурантов таможенные органы Украины не могли идентифицировать фактического производителя продукции и определить реальную цену товара.

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При этом тару и упаковку ввозили от имени других подконтрольных нерезидентов также по поддельным документам и заниженной таможенной стоимости.

Импортированный таким образом товар накапливали на складах и с помощью специального оборудования расфасовывали в тару и упаковки с логотипами европейских производителей. Расфасованный товар передавали заказчикам, которые рассчитывались с фигурантами наличными. Указанные операции не отображались в налоговом и бухгалтерском учете.

Таким образом в течение 2017-2019 годов через компании, которые входили в ЦМТП, было импортировано товаров бакалейной группы на 60 млн грн.

Кроме того, фигуранты использовали для ввоза в Украину бакалейной продукции так называемую схему "пиджаков", то есть ввозили товары измельченными партиями без уплаты обязательных таможенных и налоговых платежей.

По результатам санкционированных обысков из незаконного оборота изъяты и переданы на ответственное хранение бухгалтерские документы, черновые записи, компьютерную технику, флэш-накопители и продукты бакалейной группы товаров (элитные сорта сыров, мяса, колбасы, хамон, оливковое масло, оливки и т.д.), а также вина иностранного производства без марок акцизного налога общей ориентировочной стоимостью 16,1 млн грн.

Сейчас решается вопрос о наложении ареста на изъятые ТМЦ.



















































Продолжается следствие.