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27.05.19 16:56

120 тонн лома черных металлов изъяты из незаконного оборота в Донецкой области. ФОТОрепортаж

Сотрудники спецподразделения налоговой милиции ГФС, которые включены в состав Объединенных сил, изъяли из незаконного оборота крупную партию лома черных металлов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Государственной фискальной службы.

В частности, был установлен местный житель, который без каких-либо разрешительных документов осуществлял прием и сбыт лома черных металлов в одном из городов области.

По результатам проведенных мероприятий из незаконного оборота изъято и передано на ответственное хранение 120 тонн лома черных металлов и стреловой магнитно-грейферный кран общей ориентировочной стоимостью почти 1,2 млн грн.

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120 тонн лома черных металлов изъяты из незаконного оборота в Донецкой области 01
120 тонн лома черных металлов изъяты из незаконного оборота в Донецкой области 02
120 тонн лома черных металлов изъяты из незаконного оборота в Донецкой области 03
120 тонн лома черных металлов изъяты из незаконного оборота в Донецкой области 04
120 тонн лома черных металлов изъяты из незаконного оборота в Донецкой области 05

Относительно правонарушителя составлен протокол об административном правонарушении по ч. 1 ст. 164 КУоАП.

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