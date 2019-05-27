Полицейские разоблачили конвертцентр, способствовавший краже 29 млн грн в Хмельницкой области. ФОТОрепортаж

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт НПУ, обращение в полицию поступило в конце марта от одного из местных предпринимателей. В результате махинаций злоумышленников он не получил за отпущенную покупателю сельскохозяйственную продукцию 29 миллионов гривен. В результате манипуляций злоумышленников с поддельными документами покупатель, ничего не подозревая, перечислил обусловленные средства на счет мошенников вместо счета продавца.

Следователи на основании заявления сразу открыли уголовное производство по признакам уголовных преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов), ч. 4 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины по факту подделки от имени частного предприятия договоров поставки сельскохозяйственной продукции, подделка документов, удостоверяющих личность, поручений на открытие банковских счетов, а также по факту незаконного завладения денежными средствами в особо крупных размерах, совершенного по предварительному сговору группой лиц.

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На основании постановлений Хмельницкого горрайонного суда по месту жительства подозреваемых работники полиции провели ряд обысков, в ходе которых изъяли ряд документов, печати и штампы, мобильные телефоны, планшеты, ноутбуки, которые использовались в ходе преступной деятельности, почти 75 тысяч долларов и 100 тысяч гривен. Следственные действия продолжаются.







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