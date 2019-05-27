Деятельность центра минимизации таможенных платежей с оборотом более 500 млн гривен прекращена в Киеве. ФОТОрепортаж

Сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС в г.Киеве прекратили деятельность центра минимизации таможенных платежей, через который импортировали газ без уплаты таможенных платежей, сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

В рамках расследования уголовного производства по ч.5 ст.27, ч.2 ст.28, ч. 1 ст. 205, ч.2 ст.205-1, ч.1 ст.212, ч.3 ст.212 УК Украины была установлена группа лиц, которые предоставляли предприятиям реального сектора экономики г.Киева услуги по перемещению на территорию Украины природного газа без уплаты налогов и таможенных платежей.

Для реализации преступных намерений фигуранты зарегистрировали ряд предприятий-импортеров. В дальнейшем по заказу "клиентов" (выгодоприобретателей) от имени подконтрольных импортеров заключались контракты с поставщиками природного газа (компаниями-нерезидентами) из стран ЕС. При этом в таможенные органы подавались периодические таможенные декларации, в которые вносились ложные сведения, на основании которых на таможенную территорию Украины трубопроводным транспортом перемещался природный газ. В дальнейшем окончательное таможенное оформление перемещенного газа не осуществлялось и средства в бюджет не платились.

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Импортированный таким образом газ легализовали и продавали выгодоприобретателям-трейдерам, которые осуществляют на рынке Украины оптовую реализацию природного газа, используя реквизиты предприятий транзитно-конвертационной группы.

Общий объем импортных операций, проведенных через предприятия, которые входили в центр минимизации таможенных платежей, в течение 2018-2019 годов составил более 500 млн. гривен.

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По результатам санкционированных обысков, проведенных в офисном помещении ЦМТП, в местах жительства фигурантов и в их автомобилях, из незаконного оборота изъято 13,4 тыс. долларов США (эквивалент 352 тыс. грн.), учредительные, хозяйственные документы и печати компаний-фигурантов, а также черновые записи, факсимиле, банковские карты, мобильные телефоны, компьютерная техника.

Продолжается следствие.













