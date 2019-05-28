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28.05.19 02:05

Военнослужащие 92-й ОМБр отработали тактику ведения рейдовых действий, - Минобороны. ФОТОрепортаж

Военнослужащие 92-й отдельной механизированной бригады продолжают совершенствовать боевое мастерство. В ходе практической фазы занятий по боевой подготовке воины отработали тактику ведения рейдовых действий.

По условиям учений, ротно-тактическая группа после отражения огневой засады приступила к выполнению учебных задач в тылу условного противника, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Минобороны.

В ходе рейдовых действий, военнослужащие отработали уничтожение блокпостов и командных пунктов противника.

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Всего в тактической тренировке принимали участие более 250 военнослужащих и привлечены около 20 единиц военной техники.

"Несмотря на то, что рейдовые действия мы отрабатываем впервые, ребята показали неплохой результат и доказали, что умеют действовать в различных условиях обстановки. Я могу уверенно сказать, что цель учений достигнута в полном объеме", - отметил командир 92-й ОМБр полковник Владимир Кокорев.

Также командир бригады отметил, что в ходе проведения учений основное внимание обращалось на работу командирского состава в боевых условиях, правильность постановки задач подчиненным подразделениям, а также организацию и ведение отделениями боя в условиях наступления и обороны.

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Военнослужащие 92-й ОМБр отработали тактику ведения рейдовых действий, - Минобороны 01
Военнослужащие 92-й ОМБр отработали тактику ведения рейдовых действий, - Минобороны 02
Военнослужащие 92-й ОМБр отработали тактику ведения рейдовых действий, - Минобороны 03
Военнослужащие 92-й ОМБр отработали тактику ведения рейдовых действий, - Минобороны 04

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Военнослужащие 92-й ОМБр отработали тактику ведения рейдовых действий, - Минобороны 05
Военнослужащие 92-й ОМБр отработали тактику ведения рейдовых действий, - Минобороны 06
Военнослужащие 92-й ОМБр отработали тактику ведения рейдовых действий, - Минобороны 07
Военнослужащие 92-й ОМБр отработали тактику ведения рейдовых действий, - Минобороны 08
Фото: mil.gov.ua

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