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28.05.19 09:20

4-летнему Дмитрию Орловскому нужна помощь в лечении онкозаболевания. ДОКУМЕНТ+ФОТО

4-летнему Дмитрию Орловскому нужна помощь в лечении онкозаболевания - лейкемии. Он уже прошел первый блок химиотерапии, на очереди второй. Его семья просит украинцев о помощи в лечении.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал отец Дмитрия Виктор Орловский, передает Цензор.НЕТ.

"Это мурал о котором мало кто знает, это рисунок на стене онкогематологии охмадет, дальше это серое и мрачное здание окна закрыты жалюзями за одним из них маленький но очень сильный и смелый парень, который очень скучает по ярким солнечным дням, скучает за яркими красками и радостными эмоциями. Наконец то, появилась возможность рисовать и клеить его любимые наклейки (Надя,спасибо). На сегодня, неделя на восстановление и по результатам анализов и прочих процедур будет назначен второй блок химии. И да, волосы все. Нам очень нужна ваша помощь. Мой номер карточки приват 4149 6293 9668 2254", - рассказал он.

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4-летнему Дмитрию Орловскому нужна помощь в лечении онкозаболевания 01
4-летнему Дмитрию Орловскому нужна помощь в лечении онкозаболевания 02
4-летнему Дмитрию Орловскому нужна помощь в лечении онкозаболевания 03
4-летнему Дмитрию Орловскому нужна помощь в лечении онкозаболевания 04
4-летнему Дмитрию Орловскому нужна помощь в лечении онкозаболевания 05
4-летнему Дмитрию Орловскому нужна помощь в лечении онкозаболевания 06

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