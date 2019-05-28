Золоотвал на Позняках: вредный для здоровья золошлак с Дарницкой ТЭС перевозят в открытых самосвалах через весь Киев. ФОТО

Об этом пишет в Facebook Ирина Гайдукова, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня как и два дня назад опасные отходы продолжают перевозиться через город в самосвалах без тентирования, что является нарушением и недопустимо, особенно когда речь идет о многолюдном городе, в котором дороги не моются и настолько грязные, что в той грязи растут кусты и деревья", - сообщила она.

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По мнению активистки, ответственность за это должны нести как фирма-подрядчик, так и сама ТЭС.

"Несмотря на то, что условиями договора между ООО "Еврореконструкция" (Дарницкая ТЭС) и перевозчиком ("Каспий груп". - Ред.) на последнего возложена вся ответственность за нарушения при транспортировке опасных отходов, все машины, загруженные золошлаком, без тентирования, без очистки кузовов от остатков золошлака, без очистки колес выпускаются беспрепятственно с территории, полностью подконтрольной Дарницкой ТЭС. То есть, именно руководство Дарницкой ТЭС должно нести полную ответственность за загрязнение окружающей среды опасными веществами не только во время их хранения, но и во время транспортировки", - отмечает Гайдукова, призывая городские власти обратить внимание на сложившуюся ситуацию.



