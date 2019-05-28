"Государство в смартфоне": советник Зеленского Федоров анонсировал презентацию модели в ближайшее время. ФОТО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба главы государства.

"Советник президента Украины Михаил Федоров 27 мая провел встречу с представителями Международного фонда Евразия (проект TAPAS), Фонда Восточная Европа (проект EGAP), Академии е-управления Эстонии (проект EGOV4Ukraine), Офиса реформ административных услуг, Американской торговой палаты и Государственного агентства по вопросам электронного управления. Тональность встрече задал президент Владимир Зеленский на iForum прошлой неделе, когда заявил о "государстве в смартфоне", - говорится в сообщении.

Как сообщается, Федоров отметил, что проект электронного правительства активно развивается в Украине последние четыре года, в течение которых было создано много электронных сервисов, и предложил совместными усилиями сделать еще больше.

"Ключевая цель сейчас – определить конкретные пути и механизмы ускорения реализации этого амбициозного проекта, сделать электронное правительство более технологичным, удобным и существенно увеличить количество его пользователей. Нам нужно реализовать идею "единого окна", дать гражданам один веб-адрес всех имеющихся услуг, внедрить единую систему авторизации и идентификации, сделать в целом всю систему более ориентированной на потребности граждан, внедрить унифицированные принципы в отношении дизайна и интегрировать имеющиеся электронные услуги в единый технологический фреймворк", – сказал Федоров.

Первый заместитель председателя Государственного агентства по вопросам электронного управления Алексей Выскуб сообщил, что стратегия развития е-услуг предлагает 200 приоритетных позиций для повседневной жизни граждан. В частности, это услуги регистрации ООО, электронный кабинет застройщика и проект "Е-Малятко", который должен обеспечить возможность получить 10 услуг, связанных с рождением ребенка, по одному е-заявлению.

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В сообщении также отмечается, что в Украине доступны в режиме онлайн 125 электронных услуг государства. Среди наиболее популярных – получение выписки о земельном участке и справки о несудимости, оформление жилищных субсидий.



Фото: пресс-служба Президента

"Конечной целью по большинству услуг должна стать полная автоматизация, когда решение принимает не чиновник, а система на основе понятного алгоритма, предусмотренного нормативной базой", – отметил Выскуб.

Также участники встречи не обошли вниманием реализацию национальной системы идентификации, которая связана с необходимостью создания Единого демографического реестра, ситуацию с государственными реестрами, которые являются основой для электронного правительства и е-услуг, использование технологий блокчейна, прежде всего имущественных реестров, и борьбу с рейдерством.

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Федоров предложил дополнительно обсудить вопросы развития е-услуг в разрезе современной национальной системы идентификации, что существенно ускорит развитие этой сферы, и отдельно коснулся вопроса цифровизации в регионах – на уровне инициатив, проектов и ответственных в областных государственных администрациях.

Советник Президента Украины также анонсировал совместную презентацию для экспертных кругов и общественности дорожной карты развития сферы электронных услуг и модели "государство в смартфоне" уже в ближайшее время.

Ранее Президент Владимир Зеленский рассказал о планах сделать из Украины "государство в смартфоне", когда каждый гражданин с помощью телефона сможет контролировать власть и ее действия.