Двое жителей Днепропетровщины продавали оружие в соцсети, "товар" высылали по почте, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Нацполиции, факт торговли оружием правоохранители обнаружили в конце 2018 года. В дальнейшем сотрудники уголовного розыска, УСБУ в Днепропетровской области, следователи Соборного ОП, полка полиции особого назначения под процессуальным руководством прокуратуры провели четыре одновременных обыска по местам регистрации и проживания фигурантов на территории г. Днепр, Солонянского района Днепропетровской области и Харьковской области.

В результате было изъято 5 пистолетов, 1 карабин, 755 патронов, 12 гранат, 11 запалов, 200 г взрывчатого вещества, 3 снаряда, 7 составных частей огнестрельного оружия - глушители, магазины и другие.

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Также были установлены двое мужчин - 23-летний житель Днепра и 24-летний житель Солонянского района Днепропетровской области, которые наладили канал сбыта оружия и боеприпасов. В настоящее время принимается решение о задержании фигурантов в порядке ст. 208 УПК.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Ведется досудебное расследование. Мероприятия по документированию каналов поступления оружия продолжаются.





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