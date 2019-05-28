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28.05.19 23:52

Микроавтобус столкнулся с фурой на Днепропетровщине, два ребенка получили переломы, - Нацполиция. ФОТО

На Днепропетровщине полиция устанавливает обстоятельства ДТП с участием микроавтобуса, в салоне которого находилось 16 школьников.

Дорожно-транспортное происшествие произошло 28 мая в 17:00 на автодороге Борисполь-Днепр-Запорожье в районе с. Каменный Солонянского района, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Нацполиции.

Школьники из Полтава возвращались домой с экскурсии по Запорожью. Установлено, что водитель 1977 года рождения, который управлял микроавтобусом Mercedes Sprinter, совершил столкновение с автомобилем DAF.

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По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами).

Все дети доставлены в больницы Днепра, их осмотрели медики. Известно, что 2 ребенка получили переломы руки и ключицы.

Микроавтобус столкнулся с фурой на Днепропетровщине, два ребенка получили переломы, - Нацполиция 01
Микроавтобус столкнулся с фурой на Днепропетровщине, два ребенка получили переломы, - Нацполиция 02

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