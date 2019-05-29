При получении $100 тыс. задержаны двое "антикоррупционных активистов", которые шантажировали компроматом и.о. Госсекретаря Минэкологии. ВИДЕО+ФОТОрепортаж (обновлено)

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Департамент внутренней безопасности Нацполиции Украины.

Так, по данным ведомства, в 2018 году в Нацполицию поступило обращение от одного из должностных лиц руководящего звена одной из государственных структур о факте вымогательства средств неизвестными лицами. От злоумышленников заявитель получил ультиматум: либо предоставление 100 тыс. долларов США, либо разглашение сведений частного и компрометирующего характера.

Главным следственным управлением НПУ, под процессуальным руководством ГПУ, по факту вымогательства было начато уголовное производство по ч.2 ст.189 Уголовного кодекса Украины. Оперативное сопровождение было поручено Департаменту внутренней безопасности НПУ.

Во время документирования оперативники установили, что к преступным действиям причастны два человека - 41 и 45-летние жители Львова.

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"Аферисты, передвигались на автомобиле элит-класса и представлялись сотрудниками специализированных правоохранительных органов. Кроме того, получены доказательства причастности к действиям львовян бывшего начальника управления персоналом структуры, в которой сейчас работает заявитель, и нескольких членов одной из общественных организаций, которая "специализируется" на заказных протестных акциях, с целью психологического давления на нужный "объект".

Сразу после получения 100 тыс. долларов США, шантажисты были задержаны силами бойцов полиции особого назначения, работников ДВБ и ГСУ НПУ, под руководством ГПУ", - сказано в сообщении.

В настоящее время решается вопрос об избрании задержанным в порядке ст. 208 УПК Украины меры пресечения. За совершенное им грозит лишение свободы на срок от 3 до 7 лет.

Как позже написала на своей странице в Facebook пресс-секретарь Генпрокурора Лариса Сарган, 100 тыс. долларов США требовала группа "активистов", прикрываясь логотипом ОО "Стоп коррупция", у и.о. Государственного секретаря Министерства экологии и природных ресурсов Украины.

"Такая сумма была получена за прекращение намеренно организованных ими ряда акций протестов с требованием освободить от должности указанного служащего, многочисленных обращений в правоохранительные органы по расследованию якобы совершенных служебных преступлений", - написала она.