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29.05.19 11:31

Одесский суд запретил 8 членам ВККСУ проводить оценивание, - Маселко. ДОКУМЕНТ

Суворовский суд Одессы запретил 8 членам Высшей квалификационной комиссия судей Украины совершать любые действия по проведению квалификационного оценивания.

Об этом написал адвокат Роман Маселко на своей странице в Фейсбуке, опубликовав также копию документа, передает Цензор.НЕТ.

Запрет касается Сергея Козьякова, Станислава Щотки, Михаила Макарчука, Юрия Титова, Анастасии Зарицкой, Николая Мишина, Валентины Устименко, Татьяны Весельской.

"А вы говорили, что проблема только в Окружном административном суде Киева. Как по мне Постановление является очевидно незаконным. Но ВККС благословляла сотни таких судей и закрывала глаза на еще более своевольные поступки. Вот они и решили, что разрешено все, главное иметь влиятельного покровителя. Судебная реформа догоняет своих родителей", - написал Маселко.

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Одесский суд запретил 8 членам ВККСУ проводить оценивание, - Маселко 01
Одесский суд запретил 8 членам ВККСУ проводить оценивание, - Маселко 02
Одесский суд запретил 8 членам ВККСУ проводить оценивание, - Маселко 03
Одесский суд запретил 8 членам ВККСУ проводить оценивание, - Маселко 04
Одесский суд запретил 8 членам ВККСУ проводить оценивание, - Маселко 05
Одесский суд запретил 8 членам ВККСУ проводить оценивание, - Маселко 06

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