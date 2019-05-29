Выставка и аукцион картин политзаключенного журналиста Сущенко состоялась в Нью-Йорке. ВИДЕО+ФОТО

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Укринформ".

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Вниманию посетителей были представлены 15 увеличенных фотокопий рисунков Романа, созданных в заключении с помощью доступных материалов - шариковой ручки, шелухи лука, свекольного сока, кетчупа, стирального порошка.

12 из 15 картин были проданы на так называемом "тихом аукционе" - желающие приобрести работу записывали свое имя и ставку на специальном листке.

Всего удалось собрать $1250. Эти деньги будут направлены семье Романа Сущенко на покрытие расходов на его поддержку в колонии, юридическое сопровождение, оплату связи.

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Мероприятие посетили генеральный консул Украины в Нью-Йорке Алексей Голубов и постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко.

"Мы должны продолжать давление на Россию. Использовать каждую возможность. На правительственном уровне. Санкции. Но также устраивая такие мероприятия, как это. Чем больше людей будут знать правду, тем легче будет украинским дипломатам делать все возможное, чтобы освободить наших людей", - заявил Ельченко в выступлении.

Напомним, Романа Сущенко задержали 30 сентября 2016 года в Москве, куда он прибыл с частной поездкой.

В течение двух дней после ареста никто не знал о судьбе журналиста, ему не давали связаться ни с женой, ни с адвокатом, ни с представителями украинского посольства в РФ. Позже члены Общественной наблюдательной комиссии Москвы случайно обнаружили его в следственном изоляторе ФСБ "Лефортово" во время инспекционного визита. На тот момент Лефортовский районный суд Москвы уже арестовал украинца на два месяца.

7 октября 2016 года ему предъявили обвинение в "шпионаже" по статье 276 УК РФ, которая предусматривает наказание в виде 20 лет лишения свободы. В ФСБ России заявили, что Сущенко якобы является работником Главного управления разведки Минобороны Украины и якобы "целенаправленно собирал сведения о деятельности вооруженных сил и войск национальной гвардии Российской Федерации, что является государственной тайной". В ГУР Минобороны это опровергли. Сам журналист отвергает обвинения ФСБ РФ и не признает своей вины.

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Позже защитника Сущенко Марка Фейгина лишили статуса адвоката. Он представляет Сущенко только как общественный защитник.

4 июня 2018 года Мосгорсуд приговорил украинского журналиста к 12 годам колонии строгого режима за якобы шпионаж (ст. 276 УК РФ). 12 сентября Верховный суд России признал приговор"законным".

МИД Украины выразил протест, требуя от РФ немедленно отменить незаконный приговор по делу Сущенко и обеспечить его освобождение и возвращение в Украину. К этим призывам присоединились и международные организации, такие как ЕС, ОБСЕ, Международная и Европейская федерации журналистов (IFJ/EFG) и др.

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