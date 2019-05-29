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29.05.19 12:37

СБУ с коллегами из спецслужб Франции и Польши накрыла международную наркогруппировку, переправившую в Украину 150 тыс. таблеток на 40 млн грн. ФОТОрепортаж

Служба безопасности Украины, Национальная жандармерия Французской Республики, Центральное бюро расследований полиции Республики Польша под эгидой Европола и Евроюста пресекли деятельность международной организованной преступной группировки, которая специализировалось на контрабанде наркотиков.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба СБУ в Facebook.

Правоохранители установили, что в состав группы входило одиннадцать человек. Злоумышленники переправляли из Франции через Польшу в Украину лекарственное средство "Субутекс", содержащий наркотик бупренорфин. По оперативной информации, в течение года наркогруппировка переправила на территорию Украины сто пятьдесят тысяч таблеток на сумму сорок миллионов гривен по ценам "черного рынка".

СБУ с коллегами из спецслужб Франции и Польши накрыла международную наркогруппировку, переправившую в Украину 150 тыс. таблеток на 40 млн грн 01

Отмечается, что доходы от незаконной деятельности позволили ключевым лицам группировки приобрести внедорожники престижной марки, которые использовались как корпоративный знак принадлежности, квартиры в лучших районах городов проживания фигурантов, а также другое ценное имущество.

СБУ с коллегами из спецслужб Франции и Польши накрыла международную наркогруппировку, переправившую в Украину 150 тыс. таблеток на 40 млн грн 02

"Спецоперация по пресечению деятельности наркогруппировки стартовала в Украине с задержания оперативниками СБУ в пограничном пункте "Рава-Русская" одного из соучастников группировки с семью тысячами таблеток наркосодержащего препарата. Сразу после этого правоохранители Франции и Польши начали задерживать сообщников на своей территории.

СБУ с коллегами из спецслужб Франции и Польши накрыла международную наркогруппировку, переправившую в Украину 150 тыс. таблеток на 40 млн грн 03

В этот же день Национальная жандармерия Французской Республики задержала в Марселе пятерых граждан за поиск, приобретение и сбыт украинским фигурантам наркосодержащих таблеток "Субутекс". Одновременно Центральное бюро расследований полиции Республики Польша задержало на своей территории трех граждан Украины, которые создали и содержали "перевалочную базу", которая использовалась для смены злоумышленниками транспорта и маршрутов доставки, сокрытие наркотиков в упаковках товаров широкого потребления.

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СБУ с коллегами из спецслужб Франции и Польши накрыла международную наркогруппировку, переправившую в Украину 150 тыс. таблеток на 40 млн грн 04

В продолжение спецоперации сотрудники Службы безопасности Украины провели ряд обысков у фигурантов, в результате которых изъято оружие и часть таблеток из предыдущих контрабандных поставок. Также задержан организатор и двое соучастников преступной группировки", - сказано в сообщении.

СБУ с коллегами из спецслужб Франции и Польши накрыла международную наркогруппировку, переправившую в Украину 150 тыс. таблеток на 40 млн грн 05

Отмечается, что троим задержанным на территории Украины злоумышленникам сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных статьями 305 и 307 Уголовного кодекса Украины, а также избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

В дальнейшем предполагается экстрадиция в Украину других участников международной наркогруппировки.

СБУ с коллегами из спецслужб Франции и Польши накрыла международную наркогруппировку, переправившую в Украину 150 тыс. таблеток на 40 млн грн 06
Фото: СБУ/Facebook

Операция по разоблачению злоумышленников проводилась совместно со следователями Нацполиции под процессуальным руководством прокуратуры Ивано-Франковской области при содействии Государственной фискальной службы и Государственной пограничной службы Украины.

СБУ с коллегами из спецслужб Франции и Польши накрыла международную наркогруппировку, переправившую в Украину 150 тыс. таблеток на 40 млн грн 07
СБУ с коллегами из спецслужб Франции и Польши накрыла международную наркогруппировку, переправившую в Украину 150 тыс. таблеток на 40 млн грн 08

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