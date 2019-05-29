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29.05.19 13:19

Протестующие выломали двери и ворвались в здание горсовета Львова. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Несколько десятков протестующих ворвались во Львовский городской совет и сломали замок во входной двери.

Об этом сообщают в пресс-службе горсовета, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что к протестующим вышли управляющая делами исполкома Марта Литвинюк, директор юридического департамента Елена Пайонкевич и директор департамента "Администрация городского головы" Евгений Бойко.

Протестующие выломали двери и ворвались в здание горсовета Львова 01

"Протестующие не захотели слушать чиновников городского совета и начали выламывать двери в городской совет. Началась толкотня и драка", - отмечают в ЛГС.

Протестующие выломали двери и ворвались в здание горсовета Львова 02

Как сообщает издание "Твоє місто", после этого митингующие ворвались в помещение горсовета. Во время штурма протестующие имели с собой нож, что зафиксировали камеры наблюдения, а среди участников акции заметили несовершеннолетних.

Протестующие выломали двери и ворвались в здание горсовета Львова 03

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Протестующие выломали двери и ворвались в здание горсовета Львова 04

Среди протестующих - ОО "Рабов в рай не пускают", ОО "Развитие общества", ПКФ "Патриот", Нацкорпус Львовщины и другие. Отмечается, что они неоднократно пытались сорвать работу исполнительного комитета и сессии. В частности, в минувшую пятницу во время заседания исполнительного комитета протестующие сорвали заседание и облили краской чиновников. В горсовете эти протесты связывают с запретом продавать в МАФах пиво и алкогольные напитки, который начал действовать с 1 мая.

Протестующие выломали двери и ворвались в здание горсовета Львова 05

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