Отчет по счету для Матвиенкова, Бахтеева и Литвин за колонной, Звягильский в гостях у Ляшко и сообщение Воропаеву: "Жизнь отдам за ДТЭК", - день работы ВР 29 мая. ФОТОрепортаж

В начале заседания народные депутаты минутой молчания почтили память генерал-майора С. Кульчицкого, который в этот день 5 лет назад погиб в ходе Антитеррористической операции.

Затем народные депутаты выступили с объявлениями, заявлениями, предложениями.

Также народные депутаты минутой молчания почтили память двух горняков, погибших ночью во время обвала породы на шахте "Лесная" ГП "Львовуголь" в селе Селец Сокальского района Львовской области.

Далее председатель Счетной палаты Валерий Пацкан представил с трибуны Рады Отчет Счетной палаты за 2018 год.

Тем временем, стало известно, что в Раду внесли законопроект об импичменте президента.

Кроме того, в кулуарах парламента обсуждали возвращение в Украину экс-президента Грузии Михеила Саакашвили: "Саакашвили будет исполнять роль актера на выборах для дискредитации Порошенко, но вопрос, чем это закончится для Зеленского".

День работы народных депутатов в объективе корреспондента Цензор.НЕТ.

Заседание Рады, 29 мая. Сессионный зал практически пуст.

Юлий Иоффе (внефракционный, слева) и Сергей Дунаев (внефракционный, справа)

К Иоффе и Дунаеву присоединился Александр Вилкул ("Оппоблок").

Надежда Савченко (внефракционная) и Ефим Звягильский ("Оппоблок").

Владимир Литвин (внефракционный) и Татьяна Бахтеева ("Оппоблок") о чем-то беседуют за колонной.

Вице-спикер Оксана Сыроид, Егор Соболев ("Самопомич") и глава фракции "Самопомочи" Олег Березюк.

Глава фракции Радикальной партии Олег Ляшко пришел в сектор "Оппоблока" поговорить к "юристу Ахметова" Юрию Воропаеву ("Оппоблок") и поздороваться с Сергеем Матвиенковым ("Оппоблок").

Тем временем, Матвиенков изучает состояние счетов в банке ПУМБ.

В частности, на днях были получены 573 доллара США наличными, всего на счету числиться 6390 долларов США. А сегодня со счета были списаны 4045 грн, а доступны на счету 89,6 тыс. грн.

После ухода Ляшко Воропаев решил проверить переписку в своем смартфоне.

Вчастности он ведет переписку с абонентом подписанным "Захарчук". Отметим, что Алексей Pахарчук числится директором по регуляторным и правовым вопросам холдинга олигарха Рината Ахметова ДТЭК.

"Захарчук": ... справедливости, думаю как и тебе!

Воропаев: Согласен

"Захарчук":: Жизнь отдам за ДТЭК. Какая позиция по 0227?

Воропаев: Добрый вечер! Поддерживаем двумя руками. (

Воропаев (набирает): Договорился перенести на завтра, зал пустой...

Отметим, что сегодня в повестке дня значит Проект Закона о Решение Совета ассоциации между Украиной и ЕС о внесении изменений и дополнений в приложение XXVII к Соглашению об ассоциации между Украиной, с одной стороны, и Европейским Союзом, Европейским сообществом по атомной энергии и их государствами-членами, с другой стороны №0227

Алена Кошелева (Радикальная партия) с коллегой.

Тем временем в гости к Ляшко побеседовать пришел Звягильский.

Иван Мирный ("Оппоблок") здоровается с Ляшко.

Олег Куприенко (Радикальная партия, слева) перешептывается о чем-то Сергей Шахов ("Воля народу").

"Депутатское чтиво": Владимир Пастухов "Революция и конституция в посткоммунистической России: Государство диктатуры люмпен-пролетариата".

Оксана Сыроид и Руслан Сидорович ("Самопомич").

Замглавы фракции НФ Андрей Иванчук в гостях у БПП.

Глава фракции БПП Артур Герасимов в гостях у НФ общается с Андреем Рекой (сидит слева) и Хвичей Мепаришвили (сидит справа).

Глава Счетной палаты Валерий Пацкан представляет с трибуны Рады Отчет Счетной палаты за 2018 год.

Андрей Иванчук (слева) и Олег Крышин (НФ, справа).

Смеющийся Иванчук покидает сессионный зал.

Члены Счетной платы в гостевой ложе Рады.

Пацкан отчитывает перед пустующим залом Рады.

Шахов и Бахтеева.

Руслан Князевич (БПП, сидит), Юрий Соловей (БПП) и Юрий Мирошниченко ("Оппоблок").

Фото: Цензор.НЕТ