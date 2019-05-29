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29.05.19 13:58

Депутаты сельсовета на Одесчине провернули ряд схем, чтобы украсть из бюджета свыше 5 млн. ФОТО

Депутаты сельсовета на Одесчине организовали схему разворовывания бюджетных средств совместно с одним из коммунальных предприятий.

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Об этом сообщает пресс-центр СБУ, передает Цензор.НЕТ.

По данным спецслужбы, злоумышленники "зарабатывали" за счет "мертвых душ". Они "нанимали" к себе подставных лиц и списывали с бюджета деньги им на зарплату. Еще одним способом "заработка" было заключение фиктивных договоров. Таким образом они получали деньги за строительство, ремонт и благоустройство, которых в реальности не было.

По предварительным подсчетам своей деятельностью злоумышленники нанесли ущерб местному бюджету на более чем 5 миллионов гривен.

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По данному факту ведется уголовное производство. У подозреваемых провели обыски, в ходе которых нашли документацию, подтверждающую версию СБУ.

За злоупотребление служебным положением злоумышленникам грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Депутаты сельсовета на Одесчине провернули ряд схем, чтобы украсть из бюджета свыше 5 млн 01
Депутаты сельсовета на Одесчине провернули ряд схем, чтобы украсть из бюджета свыше 5 млн 02
Депутаты сельсовета на Одесчине провернули ряд схем, чтобы украсть из бюджета свыше 5 млн 03

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