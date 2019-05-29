"Были удивлены", - пограничники обнаружили двух нелегалов из Бангладеша, которые вместо Франции случайно попали в Украину. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы.

"Сегодня в пункт пропуска "Дьяково" прибыл грузовой автомобиль иностранной регистрации под управлением гражданина Сербии. Пограничники во время проверки заметили поврежденный тент прицепа. Уже при детальной проверке выяснилось, что между грузом скрываются двое неизвестных. Мужчины азиатской внешности признались, что являются гражданами Бангладеш. При обнаружении украинскими пограничниками иностранцы были удивлены и растеряны, а уже потом рассказали, что с территории Сербии пытались попасть во Францию. Сейчас идет выяснение всех обстоятельств правонарушения, а после привлечения к ответственности за попытку незаконного пересечения границы, иностранцев будет передано румынским правоохранительным органам в соответствии с соглашением о реадмиссии", - говорится в сообщении.

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