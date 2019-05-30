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30.05.19 11:40

"Умершая республика": в сети показали, во что превратился в оккупации масштабный крымский рейв-фестиваль КаZантип. ФОТОрепортаж

Оккупация Крыма поставила крест на фестивале электронной музыки КаZантип, ради которого на полуостров съезжались тысячи туристов, принося ему финансовую и репутационную выгоду. Сейчас же на месте проведения мероприятия в селе Поповке остались лишь ржавеющие останки фестивальных построек.

Об этом говорится в материале "Информационного сопротивления". передает Цензор.НЕТ.

"Что же из себя представляет Республика КаZантип на 5-й год оккупации, можно увидеть по фотографиям, которые намедни были опубликованы в социальных сетях посетителями этого рэйв-кладбища. Ржавеющего и растащенного по частям местными любителями металлолома и боярки", - отмечает автор статьи.

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Умершая республика: в сети показали, во что превратился в оккупации масштабный крымский рейв-фестиваль КаZантип 01
Умершая республика: в сети показали, во что превратился в оккупации масштабный крымский рейв-фестиваль КаZантип 02
Умершая республика: в сети показали, во что превратился в оккупации масштабный крымский рейв-фестиваль КаZантип 03
Умершая республика: в сети показали, во что превратился в оккупации масштабный крымский рейв-фестиваль КаZантип 04
Умершая республика: в сети показали, во что превратился в оккупации масштабный крымский рейв-фестиваль КаZантип 05
Умершая республика: в сети показали, во что превратился в оккупации масштабный крымский рейв-фестиваль КаZантип 06

Фестиваль КаZантип не проводится в Крыму с момента его оккупацией Россией в 2014 году. В августе 2016 года, после того, как на территории Поповки второй год подряд запретили проведение КаZантипа, так называемая "прокурор Крыма" Поклонская заявила что фестиваль запрещен "навсегда".

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