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30.05.19 16:50

СБУ на Одесчине разоблачила военкома, наладившего незаконную выдачу белых билетов за 500 долл. ФОТО

Военком одного из районных военных комиссариатов Одесской области вымогал деньги с молодых людей, не желавших проходить воинскую службу. За "услугу" он брал в среднем по 500 долларов, в зависимости от платежеспособности.

Об этом сообщили в пресс-центре СБУ, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что к противоправной деятельности злоумышленник привлек посредника – бывшего руководителя этого же военкомата в отставке.

Оперативники спецслужбы задокументировали, что чиновник требовал от местного жителя плату за содействие в уклонении от призыва и выдачу военного билета о непригодности к прохождению срочной службы по состоянию здоровья.

Посредника задержали при передаче очередному призывнику "оплаченного" военного билета.

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СБУ на Одесчине разоблачила военкома, наладившего незаконную выдачу белых билетов за 500 долл 01
СБУ на Одесчине разоблачила военкома, наладившего незаконную выдачу белых билетов за 500 долл 02

Сейчас устанавливаются все обстоятельства дела и другие факты противоправной деятельности задержанных. К расследованию дела привлечена военная прокуратура. Решается вопрос об объявлении злоумышленникам о подозрении в совершении преступления.

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