СБУ на Одесчине разоблачила военкома, наладившего незаконную выдачу белых билетов за 500 долл. ФОТО

Об этом сообщили в пресс-центре СБУ, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что к противоправной деятельности злоумышленник привлек посредника – бывшего руководителя этого же военкомата в отставке.

Оперативники спецслужбы задокументировали, что чиновник требовал от местного жителя плату за содействие в уклонении от призыва и выдачу военного билета о непригодности к прохождению срочной службы по состоянию здоровья.

Посредника задержали при передаче очередному призывнику "оплаченного" военного билета.

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Сейчас устанавливаются все обстоятельства дела и другие факты противоправной деятельности задержанных. К расследованию дела привлечена военная прокуратура. Решается вопрос об объявлении злоумышленникам о подозрении в совершении преступления.