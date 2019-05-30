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30.05.19 19:21

Зеленский: у нас две войны - с Россией и с коррупцией. ФОТО

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу сенатором Робертом Портманом - сенатором США, сопредседателем группы дружбы с Украиной в Сенате.

Зеленский: у нас две войны - с Россией и с коррупцией. ФОТО

Участники встречи обсудили политическую ситуацию в Украине, в частности досрочные выборы в Верховную Раду, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу главы государства.

"Если бы этот неработающий парламент был и дальше, то мы сформировали бы правительство в декабре. Мы не можем ждать. У нас две войны - война с Россией и война с коррупцией внутри страны, которая является угрозой, прежде всего, для экономики Украины", - сказал на встрече Зеленский.

Стороны также обсудили ситуацию на Донбассе, прекращение огня и обмен заложниками. Была подчеркнута необходимость дальнейшего давления на РФ с целью обеспечения надлежащего выполнения Минских договоренностей.

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Президент Владимир Зеленский и сенатор Роберт Портман также обсудили актуальные вопросы реализации реформ, которые должны приблизить Украину к ЕС и НАТО.

Кроме этого, президент поблагодарил гостя за поддержку Украины со стороны Сената США и лидерство Роберта Портмана как сопредседатели Сенатской группы дружбы с Украиной.

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Зеленский: у нас две войны - с Россией и с коррупцией 01
Зеленский: у нас две войны - с Россией и с коррупцией 02
Зеленский: у нас две войны - с Россией и с коррупцией 03

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