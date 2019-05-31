ГБР задержало сотрудника "Киевтрансгаза" на получении взятки $12 тыс. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ГБР.

"По данным следствия, руководитель группы по магистральной охране "Киевтрансгаза" требовал и получил неправомерную выгоду в размере 12000 долларов США от владельцев земельных участков, которые осуществляют застройку на своих участках якобы с нарушениями норм действующего законодательства", - заявили в бюро.

В настоящее время проводятся обыски по месту работы задержанного.

Также решается вопрос о сообщение ему о подозрении в получении неправомерной выгоды должностным лицом, совмещенном с вымогательством (ч.3 ст.368 Уголовного кодекса Украины).

Сотруднику "Киевтрансгаза" грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 5 до 10 лет.

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