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31.05.19 12:54

ГБР задержало сотрудника "Киевтрансгаза" на получении взятки $12 тыс. ФОТОрепортаж

Следователи Государственного бюро расследований задержали руководителя группы по магистральной охране "Киевтрансгаза" при получении 12 тысяч долларов США.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ГБР.

ГБР задержало сотрудника Киевтрансгаза на получении взятки $12 тыс. 01

"По данным следствия, руководитель группы по магистральной охране "Киевтрансгаза" требовал и получил неправомерную выгоду в размере 12000 долларов США от владельцев земельных участков, которые осуществляют застройку на своих участках якобы с нарушениями норм действующего законодательства", - заявили в бюро.

ГБР задержало сотрудника Киевтрансгаза на получении взятки $12 тыс. 02

В настоящее время проводятся обыски по месту работы задержанного.

Также решается вопрос о сообщение ему о подозрении в получении неправомерной выгоды должностным лицом, совмещенном с вымогательством (ч.3 ст.368 Уголовного кодекса Украины).

ГБР задержало сотрудника Киевтрансгаза на получении взятки $12 тыс. 03

Сотруднику "Киевтрансгаза" грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 5 до 10 лет.

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