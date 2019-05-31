19 останков жертв массовых расстрелов НКВД обнаружены в Дубно: у 4 пулевые ранения в голову. ФОТОрепортаж

Неподалеку от тюремной стены в одной из вырытых ям поисковая группа нашла 19 человеческих останков. Среди них: три женщины, остальные - мужчины. У четырех человек видны пулевые ранения в голову, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

По предварительным оценкам экспертов, в жертв целились не впритык. Во время раскопок обнаружены вещи узников Дубенской тюрьмы - сапоги, расческа, пуговицы. Расположение человеческих останков аккуратное, что свидетельствует о том, что их бросали не в спешке и хаотично в ямы, говорит антрополог Института археологии Национальной академии наук Ольга Минейко.

Человеческие останки, которые обнаружили, были с согнутыми руками и ногами.

"Человеческие останки, которые мы обнаружили, с согнутыми руками и ногами, что свидетельствует о сроке осуществления захоронения до 3 дней после расстрела. После исследований мы сможем узнать, как питались заключенные, какого роста были, какого телосложения, чем занимались до заключения, по костям можем установить к какой этничности принадлежал тот или иной человек. На этой территории жили украинцы, поляки, евреи, было и населения немецкого происхождения", - говорит антрополог Ольга Минейко.

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Следы от пули на жертве

Согласно архивным документам и фотографиям от июня 1941 года, исследованиям местных краеведов, собранным ими свидетельствам очевидцев, ям, в которые похоронили убитых узников Дубенского тюрьмы, было как минимум две.

"Судя по архивным документам, которые есть у нас, ценными являются фотографии, сделанные немецкими солдатами, которые пришли сюда и проводили захоронения этих расстрелянных узников, видно, что были захоронения в двух ямах, такой же длины, как мы нашли. Расстояние между ямами небольшое, поэтому придется еще продолжать поиски", - рассказал участник поисковой группы Владимир Харчук.

Поисковые работы на месте массового захоронения

Захоронение останков 30 июня 1941 г.

Женщины ищут родных в тюрьме в Дубне в конце июня 1941 года

В архивном документе от 1 июля 1941 года "Информация отдельного управления тайной военной полиции при 48-м армейском корпусе Вермахта о расстреле органами НКВД заключенных тюрьмы в городе Дубна" говорится о расстреле комиссаров НКВД и партийных функционеров, а также о том, что органы НКВД расстреляли 400 этнических немцев и украинцев в Дубенской тюрьме.

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Немецкое подразделение прибыл в Дубно 26 июня 1941 г. С помощью показаний местных жителей выяснили, что тогда по поручению комиссара НКВД Винокура в Дубенской тюрьме расстреляли около 400 политзаключенных. 27 июня 1941 г., зайдя на территорию тюрьмы, немецкие офицеры и солдаты увидели местных жителей, которые искали своих родных, вывозили их изуродованные тела. Везде были убитые и проткнутые тела мужчин, женщин, молодых девушек, тюремный пол был в крови. Согласно документам и воспоминаниям жителей, в тюрьме "энкаведисты" жестоко пытали людей.

На тюремном дворе, недалеко от западной стены, вырыли ямы до двух метров шириной и более метра глубиной, куда и захоронили 30 июня 1941 тела убитых заключенных, рассказывают специалисты. И это, по словам руководителя мемориально-поискового центра "Доля", историка Святослава Шеремета, были политические заключенные. И во всех тюрьмах НКВД, говорит он, действовали по одному сценарию - убийство.





Исследована одну из ям, где захоронены человеческие останки

Сколько людей было захоронено в ямах бывшего тюремного двора, станет известно после проведения поисковых работ, которые начались в марте этого года. На сегодня неизвестны национальности жертв. Согласно документам и воспоминаниям, это были украинцы и этнические немцы.

Местные краеведы о жестокости в бывшей Дубенский тюрьме НКВД говорят десятилетиями. 9 лет назад в Дубенском городском совете создали комиссию по вопросам рассекречивания событий прошлого. Однако, по словам городского головы Дубна Василия Антонюка, все ограничилось лишь разговорами.

"Мы хотели иметь доступ к архивным документам, чтобы знать, кто там находился во время расстрелов. Было табу на эту тему. Мы обратились к поисковому центру во Львове и начали работы, увидели, что там гораздо сложнее ситуация. Эта территория - это сплошное кладбище, когда мы зашли в подвалы тюрьмы, то там вмятины от пуль на стенах и засохшие канавы со следами крови", - говорит мэр Дубно.

Поисковые работы продолжаются.

На месте найденных останков людей побывала полиция Дубно. Городские власти просят открыть уголовное производство, а это даст возможность провести судебно-медицинскую экспертизу.

Мэрия Дубна планирует на месте преступления построить мемориальный комплекс памяти жертв тоталитарного режима.

22-23 июня 1941 г. массовые расстрелы политических заключенных в тюрьмах НКВД начались в Западной Украине, потом по всей Украине. По информации Украинского института национальной памяти в течение двух недель, перед наступлением немецких войск, советская власть убила около 22 000 людей, которых преследовала за национальное сознание и политические убеждения. "Энкаведисты" расстреливали политических заключенных прямо в камерах. Для совершения преступления, по данным УИНП, была издана директива народного комиссара Госбезопасности СССР Меркулова № 2445-М от 23 июня 1941 года. Расстреливали даже тех, в отношении которых еще не началось следствие.