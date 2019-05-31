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31.05.19 13:57

При попытке сбыта партии наркотиков задержан сотрудник СБУ, - ГБР. ФОТОрепортаж

Следователи теруправления Государственного бюро расследований, расположенного в пгт. Краматорск, совместно с подразделением внутренней безопасности Службы безопасности Украины под процессуальным руководством военной прокуратуры Донецкого гарнизона осуществляют досудебное расследование по фактам сбыта наркотического вещества сотрудником регионального органа Службы безопасности Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

"По предварительной информации, сотрудник одного из подразделений СБУ, которое дислоцируется в Донецкой области, привлекая к своей противоправной деятельности гражданское лицо, неоднократно поставлял наркотическое средство наркозависимым местным жителям. В рамках начатого уголовного производства следователи теруправления ГБР задокументировали факты продажи вещества растительного происхождения зеленого цвета. По заключению экспертизы вещество, которое продавал правоохранитель, является особо опасным наркотическим средством - каннабисом. 30 мая 2019 г. при попытке сбыта очередной партии наркотиков правоохранитель задержан в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Вещественные доказательства изъяты", - говорится в сообщении.

Сейчас продолжаются следственные действия в рамках уголовного производства по ч. 2 ст.307 Уголовного кодекса Украины (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов). Решается вопрос об объявлении задержанному о подозрении в совершении преступления и избрании ему меры пресечения. В случае доказательства вины сотрудника СБУ ему грозит лишение свободы на срок до 10 лет с конфискацией имущества.

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При попытке сбыта партии наркотиков задержан сотрудник СБУ, - ГБР 01
При попытке сбыта партии наркотиков задержан сотрудник СБУ, - ГБР 02
При попытке сбыта партии наркотиков задержан сотрудник СБУ, - ГБР 03

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