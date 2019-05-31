Жадан выступил в поддержку волонтерской палатки в Харькове. ФОТОрепортаж

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Укринформ".

"В Харькове, я знаю, любят рок-музыку, и я рад, что люди нас ждали, тепло встретили. Вообще Харьков - особый город. Приезжая сюда, мы всегда надеемся на лучшее, и сегодня мы это почувствовали: слоган "Все для победы!" нас объединил", - отметил Жадан.

В концерте, кроме рок-группы "Жадан и собаки", также приняли участие украинские коллективы "Папа Карло" и Alcohol Ukulele.

По словам ведущей концерта, основательницы действующего в Харькове проекта "Художественные вторники" Марко Терен, организаторы рассчитывали собрать на площади полтысячи людей, но пришло гораздо больше зрителей.

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"Есть два повода для концерта: суд отказал представителям Харьковского горсовета в ограничении протеста на площади Свободы, потому палатка будет стоять, и это надо отметить. К тому же, музыка - лучшее средство для объединения людей, которое сегодня очень необходимо, чтобы отстаивать свои права и бороться с сепаратизмом", - подчеркнула Марко Терен.







Напомним, палатка "Все для победы" стоит на площади Свободы в Харькове со времени Революции достоинства и начала боевых действий на востоке Украины. Возле палатки в разное время проводили патриотические акции, собирали помощь участникам боевых действий, переселенцам. Также она является местом напоминания о боевых действиях на Донбассе.

8 мая на сайте Харьковского горсовета была обнародована петиция о сносе палатки "Все для победы". Ее публично поддержал мэр города Геннадий Кернес. 11 мая на палатке появилось предписание о сносе.

На следующий день прошла акция против сноса палатки волонтеров "Все для победы". Около 1000 человек прошли шествием по центру Харькова, требуя от властей отменить предписание о сносе палатки.

13 мая сотрудники коммунального предприятия прибыли для сноса палатки с грейдером и трактором, но активисты стали перед ними живой стеной, и коммунальщики ретировались.

18 мая суд отказал горсовету Харькова в удовлетворении иска о сносе волонтерской палатки.

20 апреля неизвестные подожгли палатку. Никто не пострадал. Огонь уничтожил около 30% ее фасада, но металлические конструкции остались целы.

В этот же день Харьковский горсовет проиграл в суде апелляцию, судьи позволили оставить палатку в центре города.