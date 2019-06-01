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01.06.19 09:19
В лицее имени Ивана Богуна прошел последний звонок, аттестаты получили 297 юношей. ФОТОрепортаж
31 мая 297 юношей получили аттестаты об окончании Киевского военного лицея имени Ивана Богуна и долгожданный нагрудный знак выпускника КВЛ.
Об этом сообщает
Цензор.НЕТ
со ссылкой на
"Радио Свобода"
.
Фото: Андрей Дубчак
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