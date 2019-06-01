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01.06.19 09:19

В лицее имени Ивана Богуна прошел последний звонок, аттестаты получили 297 юношей. ФОТОрепортаж

31 мая 297 юношей получили аттестаты об окончании Киевского военного лицея имени Ивана Богуна и долгожданный нагрудный знак выпускника КВЛ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радио Свобода".

В лицее имени Ивана Богуна прошел последний звонок, аттестаты получили 297 юношей 01
В лицее имени Ивана Богуна прошел последний звонок, аттестаты получили 297 юношей 02
В лицее имени Ивана Богуна прошел последний звонок, аттестаты получили 297 юношей 03
В лицее имени Ивана Богуна прошел последний звонок, аттестаты получили 297 юношей 04
В лицее имени Ивана Богуна прошел последний звонок, аттестаты получили 297 юношей 05
В лицее имени Ивана Богуна прошел последний звонок, аттестаты получили 297 юношей 06
В лицее имени Ивана Богуна прошел последний звонок, аттестаты получили 297 юношей 07
В лицее имени Ивана Богуна прошел последний звонок, аттестаты получили 297 юношей 08
В лицее имени Ивана Богуна прошел последний звонок, аттестаты получили 297 юношей 09
В лицее имени Ивана Богуна прошел последний звонок, аттестаты получили 297 юношей 10
В лицее имени Ивана Богуна прошел последний звонок, аттестаты получили 297 юношей 11
В лицее имени Ивана Богуна прошел последний звонок, аттестаты получили 297 юношей 12
В лицее имени Ивана Богуна прошел последний звонок, аттестаты получили 297 юношей 13
В лицее имени Ивана Богуна прошел последний звонок, аттестаты получили 297 юношей 14
В лицее имени Ивана Богуна прошел последний звонок, аттестаты получили 297 юношей 15
В лицее имени Ивана Богуна прошел последний звонок, аттестаты получили 297 юношей 16
В лицее имени Ивана Богуна прошел последний звонок, аттестаты получили 297 юношей 17
В лицее имени Ивана Богуна прошел последний звонок, аттестаты получили 297 юношей 18
В лицее имени Ивана Богуна прошел последний звонок, аттестаты получили 297 юношей 19
В лицее имени Ивана Богуна прошел последний звонок, аттестаты получили 297 юношей 20

Фото: Андрей Дубчак

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