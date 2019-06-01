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01.06.19 11:55

Центр психологической и медпомощи для ветеранов и переселенцев открыли при поддержке США в Одессе. ФОТО

В Одессе открыли отремонтированный Центр психологической и медицинской помощи для ветеранов АТО/ООС внутренне перемещенных лиц и местных жителей.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается на странице в Facebook посольства США в Украине.

"Американские военные и представители украинского правительства торжественно открыли Центр психологической и медицинской помощи в Одессе, отремонтированный при поддержке Европейского командования армии США", - сказано в сообщении.

Отмечается, что благодаря этому сотрудничеству украинские ветераны, внутренние переселенцы и местные жители будут иметь доступ к высококачественной медицинской и психологической помощи.

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Центр психологической и медпомощи для ветеранов и переселенцев открыли при поддержке США в Одессе 01
Центр психологической и медпомощи для ветеранов и переселенцев открыли при поддержке США в Одессе 02
Центр психологической и медпомощи для ветеранов и переселенцев открыли при поддержке США в Одессе 03

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