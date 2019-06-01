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01.06.19 13:44

Переданные ВМС Украины два катера типа "Island" прошли испытания в США. ФОТОрепортаж

Катера ВМС ВС Украины типа "Island", переданные в рамках двустороннего сотрудничества между США и Украиной находятся на завершающей стадии испытаний.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Командования ВМС Украины.

Переданные ВМС Украины два катера типа Island прошли испытания в США 01

Сейчас рабочая группа ВМС Украины вместе с иностранными коллегами проводит плановые швартовые, маневренные и скоростные испытания судна после его дооборудования новейшими системами и механизмами.

Так, 30 мая из бухты Арундле. Балтимор, штат Мэриленд совершил контрольныйх выход патрульный катер "Славянск" (Р191). Во время похода украинские военные вместе с представителями ВМС США провели проверку обновленного оборудования корабля, и убедились в его эффективности.

Переданные ВМС Украины два катера типа Island прошли испытания в США 02

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Переданные ВМС Украины два катера типа Island прошли испытания в США 03
Переданные ВМС Украины два катера типа Island прошли испытания в США 04

Уже 8 июня ожидается прибытие украинских экипажей в Балтимор, где начнется их практический и завершающий этап обучения на катерах Р190 - Р191 с последующим перемещением в Украину.

Переданные ВМС Украины два катера типа Island прошли испытания в США 05

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