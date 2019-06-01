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01.06.19 16:41

На Майдане Незалежности в Киеве начался фестиваль "Все вместе - за семью". ФОТОрепортаж

Для того, чтобы построить успешную страну, ее нужно строить на прочном фундаменте, "который должен состоять из веры, ответственности и семьи".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Александр Турчинов сказал во время выступления на Майдане Незалежности, где проходит Фестиваль "Все вместе - за семью".

По его словам, прочная полноценная семья, которая способна родить, защитить и главное воспитать детей, сегодня становится одним из важнейших факторов национальной безопасности, от которого зависит будущее Украины.

"Создание условий для полноценного существования и защиты семьи, семейных ценностей, поддержки и воспитания детей - должно стать одним из главных приоритетов для нашей страны", - сказал Турчинов, подчеркнув, что пришло время создать государственную организацию, которая бы занималась этими вопросами.

"Необходимо значительно усилить государственные программы поддержки молодых семей, финансовую помощь при рождении и на воспитание украинских детей", - резюмировал он.

Фестиваль "Все вместе - за семью" проходит при поддержке Министерства молодежи и спорта Украины 1-2 июня на Майдане Незалежности в Киеве. В рамках фестиваля днем ​​состоялись: показ мод от известных брендов, музыкальные номера разных исполнителей, викторины для детей, спортивные пятиминутки. Вечером запланирована шоу-программа, выступления известных певцов и музыкальных групп. Хедлайнерами вечернего шоу будут Сергей Бабкин, DETKI, One Light Inside.

На Майдане Незалежности в Киеве начался фестиваль Все вместе - за семью 01
На Майдане Незалежности в Киеве начался фестиваль Все вместе - за семью 02

На Майдане Незалежности в Киеве начался фестиваль Все вместе - за семью 03
На Майдане Незалежности в Киеве начался фестиваль Все вместе - за семью 04
На Майдане Незалежности в Киеве начался фестиваль Все вместе - за семью 05
На Майдане Незалежности в Киеве начался фестиваль Все вместе - за семью 06
На Майдане Незалежности в Киеве начался фестиваль Все вместе - за семью 07
На Майдане Незалежности в Киеве начался фестиваль Все вместе - за семью 08
На Майдане Незалежности в Киеве начался фестиваль Все вместе - за семью 09
На Майдане Незалежности в Киеве начался фестиваль Все вместе - за семью 10
На Майдане Незалежности в Киеве начался фестиваль Все вместе - за семью 11
На Майдане Незалежности в Киеве начался фестиваль Все вместе - за семью 12
На Майдане Незалежности в Киеве начался фестиваль Все вместе - за семью 13
На Майдане Незалежности в Киеве начался фестиваль Все вместе - за семью 14
На Майдане Незалежности в Киеве начался фестиваль Все вместе - за семью 15
На Майдане Незалежности в Киеве начался фестиваль Все вместе - за семью 16
На Майдане Незалежности в Киеве начался фестиваль Все вместе - за семью 17
На Майдане Незалежности в Киеве начался фестиваль Все вместе - за семью 18
На Майдане Незалежности в Киеве начался фестиваль Все вместе - за семью 19

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