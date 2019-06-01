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01.06.19 20:13

Полторак проинспектировал ход строительства военного городка 128-й ОГШБр на Закарпатье, - Минобороны. ФОТОрепортаж

В рамках рабочей поездки в Закарпатье, Министр обороны Украины Степан Полторак проинспектировал строительство военного городка 128-й отдельной горно-штурмовой бригады в городе Мукачево.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

Полторак проинспектировал ход строительства военного городка 128-й ОГШБр на Закарпатье, - Минобороны 01

До конца текущего года планируется ввод в эксплуатацию этого военного городка, предусматривающего размещение 2 батальонов бригады. Он будет иметь инфраструктуру в соответствии со стандартами НАТО.

Полторак проинспектировал ход строительства военного городка 128-й ОГШБр на Закарпатье, - Минобороны 02
Полторак проинспектировал ход строительства военного городка 128-й ОГШБр на Закарпатье, - Минобороны 03

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Полторак проинспектировал ход строительства военного городка 128-й ОГШБр на Закарпатье, - Минобороны 04

Для реализации проекта в 2019 году предусмотрено 50 млн грн, которые будут направлены на строительство и восстановление 13 объектов инфраструктуры.

Полторак проинспектировал ход строительства военного городка 128-й ОГШБр на Закарпатье, - Минобороны 05
Полторак проинспектировал ход строительства военного городка 128-й ОГШБр на Закарпатье, - Минобороны 06

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Полторак проинспектировал ход строительства военного городка 128-й ОГШБр на Закарпатье, - Минобороны 07

Работы на этом объекте осуществляются силами военнослужащих Государственной специальной службы транспорта Министерства обороны Украины.

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