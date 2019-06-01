Полторак проинспектировал ход строительства военного городка 128-й ОГШБр на Закарпатье, - Минобороны. ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.
До конца текущего года планируется ввод в эксплуатацию этого военного городка, предусматривающего размещение 2 батальонов бригады. Он будет иметь инфраструктуру в соответствии со стандартами НАТО.
Для реализации проекта в 2019 году предусмотрено 50 млн грн, которые будут направлены на строительство и восстановление 13 объектов инфраструктуры.
Работы на этом объекте осуществляются силами военнослужащих Государственной специальной службы транспорта Министерства обороны Украины.