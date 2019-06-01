"Стоп свавіллю!" - активисты Днепра провели акцию в поддержку свободы мирных собраний. ФОТОрепортаж

Под стенами днепровской полиции собрались общественные активисты, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Радіо Свобода.

В руках они держали плакаты с надписями "Демократия не боится листа бумаги", а также плакаты с фотографиями, которые, по замыслу участников, иллюстрируют соблюдение права на свободу мирных собраний в Украине и его несоблюдение в России. Одна из участниц надела на руки игрушечные наручники, другие - заклеили себе руки и рот липкой лентой.

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По словам координатор акции Евгении Зламанюк, плакат с фотографиями разгона полицией мирных демонстрантов в России должен стать предостережением украинским правоохранителям.

"Это предупреждение. Это два параллельных мира, которые не должны пересечься. В Украине мирные акции граждан происходят обычно беспрепятственно. В России разгоняют мирные акции даже под самым невинным лозунгами, когда они не санкционированы властью", - сказала координатор.

Представителей полиции, вышли к ним из здания, активисты попросили прокомментировать инцидент в Ривне и четко разъяснить, является ли обязательным в Украине заблаговременное уведомление об акции.

Как сказала общественная активистка Людмила Шамрай, примерно половина уличных мероприятий, которые она организовывала в Днепре, проводилась без предварительного информирования горсовета.

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"Половину своих мероприятий я проводила без заявок. А теперь я понимаю, что, оказывается, за это меня могут задержать? Ривненских активистов задержали за это, по-моему, там полиция просто перестаралась", - сказала Людмила Шамрай.

Заместитель начальника ГУ Нацполиции в Днепропетровской области Владимир Богонис подчеркнул, что статья, по которой составили протокол на протестующих в Киеве, "мертвая".

"В Конституции Украины указано, что сообщение нужно, но в решении Конституционного суда сказано, что нет формы, каким образом. Если законодатель не определил форму, то, например, я подойду к гражданину, который пикетирует, и он скажет, что проводит акцию, то это уже и есть сообщение. Нам нужно сообщение для того, чтобы помочь, а не для того, чтобы предотвратить", - сказал он.

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Напомним, 25 мая в центре Ривного 16-летняя девушка и 20-летний молодой человек вышли на площадь с плакатами "Импичмент президенту" и "Не кумовство, а по-братски". Их доставили в отделение полиции и составили протоколы об административном правонарушении. Полиция Ривненщины заявила, что проведет служебную проверку.

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