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02.06.19 19:49

По факту сноса памятника Жукову в Харькове открыты два уголовных производства, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

Следователи полиции открыли два уголовных производства по факту событий на проспекте Петра Григоренко в Харькова, когда во время пикетирования съезда политической партии группа граждан снесла памятник и распылила слезоточивый газ в толпу.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

По факту сноса памятника Жукову в Харькове открыты два уголовных производства, - Нацполиция 01

"2 июня в 13:40 в службу "102" поступила информация о повреждении памятника Жукову на проспекте Петра Григоренко. Также во время мероприятий группа неизвестных распылила слезоточивый газ.

По факту сноса памятника Жукову в Харькове открыты два уголовных производства, - Нацполиция 02

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По факту сноса памятника Жукову в Харькове открыты два уголовных производства, - Нацполиция 03

Трое сотрудников полиции, которые несли службу и обеспечивали правопорядок возле памятника, получили химический ожог глаз и были доставлены в больницу", - говорится в сообщении. После оказания медицинской помощи сотрудники полиции покинули медицинское учреждение, состояние их здоровья удовлетворительное.

По факту сноса памятника Жукову в Харькове открыты два уголовных производства, - Нацполиция 04

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Задержанных в результате инцедента нет, в отдел полиции была доставлена, опрошена и отпущена одна гражданка.

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