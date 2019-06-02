По факту сноса памятника Жукову в Харькове открыты два уголовных производства, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

"2 июня в 13:40 в службу "102" поступила информация о повреждении памятника Жукову на проспекте Петра Григоренко. Также во время мероприятий группа неизвестных распылила слезоточивый газ.

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Трое сотрудников полиции, которые несли службу и обеспечивали правопорядок возле памятника, получили химический ожог глаз и были доставлены в больницу", - говорится в сообщении. После оказания медицинской помощи сотрудники полиции покинули медицинское учреждение, состояние их здоровья удовлетворительное.

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Задержанных в результате инцедента нет, в отдел полиции была доставлена, опрошена и отпущена одна гражданка.