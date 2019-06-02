Советские оригиналы пакта Молотова-Риббентропа впервые опубликованы в РФ. ДОКУМЕНТ

Российский фонд "Историческая память" впервые опубликовал сканированные копии оригинального Договора о ненападении между Советским Союзом и Германией от 23 августа 1939 года и секретного дополнительного протокола к нему, пишет Цензор.НЕТ.

Копии предоставлены фондом Историко-документального департамента Министерства иностранных дел РФ.

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Договор о ненападении уместился на двух страницах, секретный дополнительный протокол к нему, который распределял зоны влияния СССР и Германии в Восточной Европе, - это полторы страницы. Сам пакт был опубликован сразу после подписания, информация же о дополнительном протоколе держалась под грифом секретности, хотя через короткое время и просочилась через дипломатические круги, информирует DW.

В 1948 году секретный протокол по фотокопиям немецкого оригинала, который не сохранился, был опубликован в сборнике Госдепартамента США "Нацистско-советские отношения. 1939 - 1941". В СССР существование секретного протокола, хранившийся в архиве ЦК КПСС, категорически отрицалось. В 1992 году, после рассекречивания архива, он был обнаружен историком Дмитрием Волкогоновым. Верховный Совет СССР и немецкий Рейхстаг не были ознакомлены с текстом "Секретного дополнительного протокола", он не был ратифицирован парламентами и де-юре был личным соглашением Сталина и Гитлера.





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