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03.06.19 09:49

Канал поставки контрабандного спирта из Молдовы ликвидирован на Буковине, изъято продукции на 4 млн гривен, - ГФС. ФОТОрепортаж

Сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС в Черновицкой области совместно с областной прокуратурой изъяли из незаконного оборота крупную партию спирта, который поступал в Украину контрабандой из Молдовы.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пркесс-службу ГФС, в рамках проведения операций "Акциз-2019", "Рубеж", "Бастион" и расследования уголовного производства по ч.1 ст. 204 УК Украины было установлено, что на расстоянии 1200 метров от линии украинско-молдавской государственной границы на территории бывшего фермерского хозяйства функционирует незаконный склад, в котором хранят контрабандный спирт.

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Спирт с территории Молдовы завозил вне таможенного контроля собственными автомобилями местный предприниматель, накапливал на обнаруженном складе и реализовывал по территории Черновицкой и прилегающих к ней областей.

По результатам проведенных мероприятий из незаконного оборота изъято 19 тыс. 820 литров спирта стоимостью почти 4 млн. грн. и 5 транспортных средств, оборудованных тайниками для незаконного перемещения спирта, а также пустые бочки и оборудование для перекачки спирта. Общая сумма изъятого имущества составляет 5 млн 364 тыс. грн.

По данному факту начато уголовное производство по ч.1 ст. 204 УК Украины. Продолжается следствие.

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Канал поставки контрабандного спирта из Молдовы ликвидирован на Буковине, изъято продукции на 4 млн гривен, - ГФС 01
Канал поставки контрабандного спирта из Молдовы ликвидирован на Буковине, изъято продукции на 4 млн гривен, - ГФС 02
Канал поставки контрабандного спирта из Молдовы ликвидирован на Буковине, изъято продукции на 4 млн гривен, - ГФС 03
Канал поставки контрабандного спирта из Молдовы ликвидирован на Буковине, изъято продукции на 4 млн гривен, - ГФС 04
Канал поставки контрабандного спирта из Молдовы ликвидирован на Буковине, изъято продукции на 4 млн гривен, - ГФС 05

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