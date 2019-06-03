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03.06.19 12:33

Контрабандная партия нефтепродуктов стоимостью около $7 млн арестована в Николаевском порту, - ГФС. ФОТОрепортаж

В Николаевском порту была остановлена попытка импорта в Украину через фиктивную компанию и наложен арест на партию базового масла стоимостью около 7 миллионов долларов США. Такое масло используется, как один из компонентов при нелегальном производстве дизельного топлива.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГФС.

Груз был задержан в рамках операций "Рубеж" и "Бастион" совместно сотрудниками ГУ ГФС в Днепропетровской области и ГУ ГФС в Николаевской области, Николаевской таможни и Департамента организации противодействия таможенным правонарушениям и международного взаимодействия ГФС.

Нефтепродукты были ввезены в Николаевский порт одной и той же компанией, но двумя партиями общий объем которых составил 11,4 тыс. метрических тонн. Производителями этого сырья значились фирмы из России и Греции.

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В ходе расследования уголовного производства по ч. 2 ст.28 и ч.1 ст. 205 УК Украины, было опрошено руководителя, главного бухгалтера и основателя компании, заявленной получателем груза, который сообщил, что не имеет никакого отношения к ведению финансово-хозяйственной деятельности предприятия, зарегистрировал его и согласился стать должностным лицом за денежное вознаграждение.

На горюче-смазочные материалы, общей стоимостью почти 7 млн. долл. США (в эквиваленте - более 186 млн. грн.). по решению суда наложен арест.

Контрабандная партия нефтепродуктов стоимостью около $7 млн арестована в Николаевском порту, - ГФС 01
Контрабандная партия нефтепродуктов стоимостью около $7 млн арестована в Николаевском порту, - ГФС 02
Контрабандная партия нефтепродуктов стоимостью около $7 млн арестована в Николаевском порту, - ГФС 03
Контрабандная партия нефтепродуктов стоимостью около $7 млн арестована в Николаевском порту, - ГФС 04
Контрабандная партия нефтепродуктов стоимостью около $7 млн арестована в Николаевском порту, - ГФС 05
Контрабандная партия нефтепродуктов стоимостью около $7 млн арестована в Николаевском порту, - ГФС 06

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