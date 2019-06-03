Верить российской "киселевщине" вредно для здоровья, - пресс-служба НФ об очередных фейках о Яценюке. ФОТО

На странице "Народного фронта" в Facebook размещены фото Арсения Яценюка с нынешнего заседания фракции НФ, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политсилы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мы обращаемся в КС по поводу неконституционного указа о роспуске парламента, - НФ

В заметке отмечается, что российские издания, в частности "Известия" и ряд других, опубликовали "абсурдный фейк о бывшем премьер-министре Украины Арсении Яценюке и его семье": "Очередная ложь о том, что Арсений Яценюк уехал за границу, а члены его семьи имеют иностранное гражданство и паспорта".

"Ничего нового, за исключением того, что каждый раз российские пропагандисты с тяжелого похмелья придумают новые детали. На этот раз в фейке упоминается паспорт Вануату", - отмечают в пресс-службе партии.

"Этот бессмысленный бред традиционно перепечатывается продажными "интернет-заборами" в Украине. Организованный вал лжи накрывает в том числе абсолютно адекватных граждан, сея сомнения", - говорится в заметке.

Также читайте: Дефолт - это клиническая смерть экономики, - Яценюк

В пресс-службе "Народного фронта" в очередной раз подчеркивают: "Арсений Яценюк проживает и работает в Украине, его жена Терезия проживает и работает психологом в государственной больнице в Киеве. Родители проживают в Черновцах. Паспортов иностранных государств не имеют".

"Предупреждаем: верить российской "киселевщине" и ее аффилированным медиа в Украине - вредно для здоровья", - отмечают в "Народном фронте".