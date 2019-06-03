Законопроект об ответственности за незаконное обогащение зарегистрирован в ВР. ДОКУМЕНТ

Соответствующий законопроект №10358 зарегистрирован в Верховной Раде, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт парламента.

"Законопроект направлен на восстановление уголовной ответственности за незаконное обогащение, а также на введение института взыскания в доход государства необоснованных активов лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления", - говорится в пояснительной записке.

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В документе 8 листов. Профильным определен парламентский комитет по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности.





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Напомним, 27 февраля Конституционный суд Украины обнародовал решение о признании неконституционной статьи 368-2 Уголовного кодекса Украины (незаконное обогащение).

КС пришел к выводу, что ст. 368-2 не соответствует "требованиям четкости, точности и однозначности, поэтому противоречит юридической определенности как составляющей принципа верховенства права, закрепленного в статье 8 Конституции Украины".

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Конституционный суд указал, что конституционные предписания относительно презумпции невиновности и недопустимости привлечения лица к ответственности за отказ давать показания или объяснения в отношении себя, членов семьи или близких родственников должны применяться в равной степени ко всем лицам. Конституция Украины не допускает сужения или отмены этих гарантий в отношении отдельных категорий лиц.

В Европейском союзе опровергли доводы КС об этой статье. Позже страны G7 призвали Украинувернуть ответственность за незаконное обогащение.