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03.06.19 20:06

Украинская сборная выиграла первый чемпионат Европы по футболу среди участников боевых действий. ФОТОрепортаж

В Киеве завершился первый чемпионат Европы по футболу среди военнослужащих-участников боевых действий и ветеранов войны.

Как пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, сборная Украины завоевала золото, серебро - сборная Дании, а бронзу - сборная Грузии.

В течение трех дней четыре сборные соревновались за победу. Матчи первого и второго туров чемпионата Европы проходили на тренировочной базе ФК "Динамо" в Конча-Заспе. Финальные матчи состоялись на стадионе "Динамо" имени Валерия Лобановского.

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В финале сборная Украины не оставила шансов Дании - 5:0. А в матче за третье место сборная Грузии одержала победу над Норвегией 3:1.

Футбольная Лига участников АТО - единственный в Украине чемпионат по футболу среди участников и ветеранов АТО/ООС, где участие принимают 100% участников боевых действий - защитников Украины.

Всеукраинская футбольная Лига участников АТО сезона 2019 состоит из 88 команд, а это около 3000 военных, которые будут соревноваться между собой в два круга, весна и осень, в шести дивизионах: "Запад", "Восток", "Север", "Юг", "Центр" и "Киев". Главный трофей сезона - Кубок героев АТО.

По результатам соревнований победители региональных дивизионов смогут разыграть переходящий Кубок Героев АТО на стадионе "Динамо" имени Валерия Лобановского 14 октября ко Дню Защитника Украины.

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Украинская сборная выиграла первый чемпионат Европы по футболу среди участников боевых действий 01
Украинская сборная выиграла первый чемпионат Европы по футболу среди участников боевых действий 02
Украинская сборная выиграла первый чемпионат Европы по футболу среди участников боевых действий 03
Фото: ukrinform.ru

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