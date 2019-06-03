Украинская сборная выиграла первый чемпионат Европы по футболу среди участников боевых действий. ФОТОрепортаж

Как пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, сборная Украины завоевала золото, серебро - сборная Дании, а бронзу - сборная Грузии.

В течение трех дней четыре сборные соревновались за победу. Матчи первого и второго туров чемпионата Европы проходили на тренировочной базе ФК "Динамо" в Конча-Заспе. Финальные матчи состоялись на стадионе "Динамо" имени Валерия Лобановского.

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В финале сборная Украины не оставила шансов Дании - 5:0. А в матче за третье место сборная Грузии одержала победу над Норвегией 3:1.

Футбольная Лига участников АТО - единственный в Украине чемпионат по футболу среди участников и ветеранов АТО/ООС, где участие принимают 100% участников боевых действий - защитников Украины.

Всеукраинская футбольная Лига участников АТО сезона 2019 состоит из 88 команд, а это около 3000 военных, которые будут соревноваться между собой в два круга, весна и осень, в шести дивизионах: "Запад", "Восток", "Север", "Юг", "Центр" и "Киев". Главный трофей сезона - Кубок героев АТО.

По результатам соревнований победители региональных дивизионов смогут разыграть переходящий Кубок Героев АТО на стадионе "Динамо" имени Валерия Лобановского 14 октября ко Дню Защитника Украины.

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Фото: ukrinform.ru

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