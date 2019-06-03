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03.06.19 20:33

На Луганщине налоговой милицией прекращена работа нелицензированной пилорамы. ФОТОрепортаж

Сотрудники спецподразделения налоговой милиции Государственной фискальной службы, которые вовлечены в состав Объединенных сил, прекратили работу нелицензированной пилорамы в Луганской области.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГФС.

На Луганщине налоговой милицией прекращена работа нелицензированной пилорамы 01

В частности, было установлено, что в одном из населенных пунктов области местная жительница организовала и обеспечивала функционирование пилорамы без получения лицензии на осуществление деревообработки с помощью машин и оборудования повышенной опасности.

На Луганщине налоговой милицией прекращена работа нелицензированной пилорамы 02

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На Луганщине налоговой милицией прекращена работа нелицензированной пилорамы 03

По результатам проведенных мероприятий из незаконного оборота изъято и передано на ответственное хранение две ленточные пилорамы, два торцовочных станка, три циркулярные пилы и 25 кубометров технологического лесного материала общей ориентировочной стоимостью 1 млн 790 тыс. грн.

На Луганщине налоговой милицией прекращена работа нелицензированной пилорамы 04
На Луганщине налоговой милицией прекращена работа нелицензированной пилорамы 05

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На Луганщине налоговой милицией прекращена работа нелицензированной пилорамы 06

По данному факту в отношении указанной гражданки составлен протокол об административном правонарушении по ч.1 ст.164 КУоАП.

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