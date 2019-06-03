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03.06.19 21:01

НАПК проводит полную проверку декларации "поющего ректора" Поплавского, - Bihus.Info. ДОКУМЕНТ

Национальное агентство по предупреждению коррупции (НАПК) проверяет декларацию народного депутата Украины и ректора Киевского национального университета культуры и искусств Михаила Поплавского, который фигурирует в расследовании журналистов Bihus.Info.

Об этом говорится в ответе НАПК, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Bihus.Info.

НАПК проводит полную проверку декларации поющего ректора Поплавского, - Bihus.Info 01

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В редакции напоминают, что Михаил Поплавский забыл указать в декларации пользование жилым домом площадью 1067 кв. м, хотя регулярно выкладывает фотографии данного дома в своих официальных аккаунтах в социальных сетях Facebook, Instagram с хэштегом "дом". Об этом говорится в расследовании Антона Столярова.

НАПК проводит полную проверку декларации поющего ректора Поплавского, - Bihus.Info 02

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Поскольку недекларирование этих сведений в декларации может повлечь административную или даже уголовную ответственность, юристы обратились в НАПК и получили решение о проведении полной проверки декларации М. Поплавского.

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