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04.06.19 08:33

Украинские десантники принимают участие в международных учениях "Saber guardian-2019" в Румынии. ФОТОрепортаж

Украинские десантники принимают участие в международных учениях "SABER GUARDIAN-2019",проходящих на территории Румынии, к которым привлекаются представители шестнадцати стран.

Об этом сообщает пресс-служба Командования Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины, передает Цензор.НЕТ.

Среди участников представители Албании, Болгарии, Боснии, Герцеговины, Армении, Греции, Грузии, Италии, Литвы, Латвии, Македонии, Польши, Германии, Румынии, США и Украины. Украину на этих маневрах представляет ротно-тактическая группа 25 отдельной воздушно Днепропетровской бригады десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины.

"Сводная РТГр 25 бригады будет выполнять учебные задачи в рамках учений, в составе механизированного батальона Вооруженных сил Румынии при поддержке инструкторов международного центра миротворчества и безопасности на территории международного учебного центра с. Чинко (Румыния)", - говорится в сообщении, на официальной странице Командования ДШВ ВСУ в соцсети Фейсбук во вторник утром.

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Обучение будут проходить более двух недель, в несколько этапов на разных участках военного полигона.

Украинские десантники принимают участие в международных учениях Saber guardian-2019 в Румынии 01
Украинские десантники принимают участие в международных учениях Saber guardian-2019 в Румынии 02
Украинские десантники принимают участие в международных учениях Saber guardian-2019 в Румынии 03
Украинские десантники принимают участие в международных учениях Saber guardian-2019 в Румынии 04
Украинские десантники принимают участие в международных учениях Saber guardian-2019 в Румынии 05
Украинские десантники принимают участие в международных учениях Saber guardian-2019 в Румынии 06
Украинские десантники принимают участие в международных учениях Saber guardian-2019 в Румынии 07
Украинские десантники принимают участие в международных учениях Saber guardian-2019 в Румынии 08

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