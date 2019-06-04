5-минутное разочарование: многие журналисты не смогли попасть на первый брифинг Зеленского из-за усиленной проверки, - DW. ФОТО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет DW.

Первый брифинг Зеленского был анонсирован как открытое мероприятие для всех желающих журналистов. Он должен был проходить на крыльце Администрации президента (АП) на улице Банковой в Киеве, которую недавно открыли для свободного прохода. Брифинг должен был быть общим вместе с бывшим президентом Украины Леонидом Кучмой. Как отмечает издание, никаких аккредитаций для представителей СМИ не предусматривалось. Это все, что анонсировалось. Больше никакой информации не было.

Такая открытость к журналистам и присутствие на первом брифинге Леонида Кучмы настолько заинтриговала, что на крыльцо к Администрации президента на первый официальный брифинг Зеленского собралось очень много журналистов из украинских и международных изданий и телеканалов. Впрочем, стол на крыльце, который технические работники Администрации президента установили для микрофонов СМИ, так и остался пустым. Перед началом мероприятия журналистам сообщили, что брифинг перенесли внутрь здания.

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Поскольку АП - это режимный объект, куда можно попасть только пройдя через систему металлоискателей и сканирования сотрудниками Управления государственной охраны, то сразу на входе сформировалась длинная очередь из журналистов, спешивших установить камеры и техническое оснащение до его начала. Очередь двигалась довольно медленно. Все нервничали.

"Но без нас же не начнут. Нас же зачем позвали !?" - шутили работники СМИ, ожидая своей очереди.



Фото: DW

В течение часа внутрь АП удалось попасть только половине журналистов, пришедших на первый брифинг нового Президента. Некоторые из журналистов не выдерживали и после требования государственной охраны сдать мобильные телефоны, чтобы попасть на брифинг, нервно выходили из очереди, восклицая: "А как же страна в смартфоне? Как работать? Как передавать новости?"

Как пишет DW, через час стояния в очереди стало понятно, что свой брифинг Зеленский уже начал и за пять минут сразу же закончил. Во время брифинга Зеленский сообщил, что вернул в Трехстороннюю контактную группу (ТКГ) в Минске, которая призвана найти решение конфликта на Донбассе, второго президента Украины Леонида Кучму, который представлял в ней официальный Киев до 2018 года. Об этом сообщили те журналисты, у кого охранники не забрали смартфоны и они смогли посмотреть в YouTube прямую трансляцию брифинга телеканалами-счастливчиками, которым удалось таки попасть внутрь здания. Вместе с тем, им не удалось на брифинге поставить ни одного вопроса ни нынешнему, ни бывшему президенту. Корреспондент DW так и не смогла зайти в здание. Журналисты были возмущенными и разочарованными.

"Тот случай, когда хочется аплодировать ... Браво! А зачем отвечать на вопросы журналистов", - сразу написала на странице Facebook журналистка белорусской службы "Радио Свобода" Алена Литвинава.

В Институте массовой информации (ИМИ) обескуражены таким отношением к журналистам. Директор ИМИ Оксана Романюк, отмечает, что новый Президент должен быть открытым для общества.

"Это означает, что он должен системно встречаться с медийщиками, проводить пресс-конференций и регулярно отчитываться перед обществом за свои действия на высшем государственном посту, а не просто поститься милые частные видео в соцсетях. Хотелось бы, чтобы прозрачность и подотчетность стали ключевыми принципами для новой власти ", - сказала изданию Оксана Романюк.

DW также обратилась за комментариями к Ирине Победоносцевой, соратнице Зеленского, которая отвечает теперь за информационную политику в АП. По ее словам, брифинг на крыльце АП из соображений безопасности в один момент запретило Управление государственной охраны, поэтому первый брифинг Президента получился именно таким.

"Я извинилась перед всеми. Это технический оргмомент. Мы планировали проводить на улице, но служба безопасности переформатировала наше событие, поэтому произошла такая досадная ситуация. Мы учтем, чтобы в дальнейшем такого не происходило", - отметила Победоносцева.