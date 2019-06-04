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04.06.19 10:55

ДТП с маршруткой в Харькове: травмированы 15 человек, все доставлены в больницу, - полиция. ФОТОрепортаж

Полиция Харькова устанавливает обстоятельства ДТП, в котором пострадало 15 человек. Все пострадавшие доставлены в Харьковскую городскую больницу скорой и неотложной помощи с травмами различной степени тяжести.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении отдела коммуникации полиции в Харьковской области.

"Происшествие случилось около 8:30 на проспекте Тракторобудивныкив. На проезжей части столкнулись автомобили "Рено Мастер" и маршрутный микроавтобус "Рута". Предварительно, в результате аварии травмы получили два пассажира иномарки и 13 пассажиров маршрутки. Сейчас врачи оказывают пострадавшим необходимую медицинскую помощь", - сказано в сообщении.

ДТП с маршруткой в Харькове: травмированы 15 человек, все доставлены в больницу, - полиция 01

Сообщается, что на месте происшествия работает следственно-оперативная группа Немышлянская отдела полиции и следователи отдела СУ ГУНП в Харьковской области.

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ДТП с маршруткой в Харькове: травмированы 15 человек, все доставлены в больницу, - полиция 02

Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются.

ДТП с маршруткой в Харькове: травмированы 15 человек, все доставлены в больницу, - полиция 03
Фото: Нацполиция

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