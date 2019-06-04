ДТП с маршруткой в Харькове: травмированы 15 человек, все доставлены в больницу, - полиция. ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении отдела коммуникации полиции в Харьковской области.

"Происшествие случилось около 8:30 на проспекте Тракторобудивныкив. На проезжей части столкнулись автомобили "Рено Мастер" и маршрутный микроавтобус "Рута". Предварительно, в результате аварии травмы получили два пассажира иномарки и 13 пассажиров маршрутки. Сейчас врачи оказывают пострадавшим необходимую медицинскую помощь", - сказано в сообщении.

Сообщается, что на месте происшествия работает следственно-оперативная группа Немышлянская отдела полиции и следователи отдела СУ ГУНП в Харьковской области.

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Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются.



Фото: Нацполиция