Пограничники не пустили в Украину москвичку из-за пропаганды и разжигания сепаратизма в соцсетях. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.

Так, накануне в понедельник во время оформления пассажиров авиарейса "Минск-Одесса" пограничники Одесского отряда остановили уроженку Москвы - гражданку Российской Федерации.

"В отношении нее пограничники имели информацию, согласно которой это лицо осуществляло информационно-подрывную деятельность в отношении Украины, публично выражала сепаратистские взгляды, о чем свидетельствуют публикации на ее страницах в соцсетях", - сказано в сообщении.

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Гражданке РФ 1985 года рождения отказано в пересечении госграницы Украины, соответствующая информация передана СБУ.