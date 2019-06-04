ГБР сообщило оперуполномоченному Нацполиции и его брату о подозрении в избиении с применением пистолета водителя квадроцикла в Киеве. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

"Речь идет об инциденте с участием водителя квадроцикла, который случился на столичном массиве Осокорки. Досудебным расследованием установлено, что работник полиции, вместе со своим братом, которому также сообщено о подозрении, находясь в зоне отдыха Дарницкого района г. Киева, из хулиганских побуждений, сопровождающиеся особой дерзостью, с применением пистолета для отстрела патронов, снаряженных эластичными снарядами травматического ( несмертельного) действия, совершили хулиганские действия, которые выразились в нанесении телесных повреждений водителю квадроцикла", - говорится в сообщении.

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В случае доказательства вины, подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет.

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Напомним, в Киеве трое мужчин, в числе которых сотрудник Нацполиции, угрожая оружием, избили водителя квадроцикла: "Ты шо, сука, ох#ел!!! Лег нах#й на землю!".