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04.06.19 16:42

Украина экстрадировала в Польшу гражданина Грузии, подозреваемого в убийстве, - Аброськин. ФОТО

Замглавы Нацполиции Вячеслав Аброськин заявил о том, что гражданина Грузии, подозреваемого в убийстве, экстрадировали в Польшу.

Как переает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.

Аброськин отметил: "Сегодня в аэропорту Борисполь закончилась эпопея по экстрадиции гражданина Грузии обоснованно подозреваемого в убийстве и изнасиловании гражданки Польши, которое имело место 20 октября 2018 года в городе Лодзь.

Еще 1 ноября прошлого года во время проведения Национальной полицией Украины комплекса оперативно-розыскных мероприятий, направленных по обращению полиции Польши на розыск преступника, в Голосеевском района Киева это лицо было задержано.

Но потом был длительный период борьбы: ну никак он не хотел ехать в Польшу, обжаловал решение Генеральной прокуратуры Украины о своей экстрадиции, потом имел большое желание получить статус беженца и т.д. Оно и понятно: там его ждет, возможно, пожизненное лишение свободы.

Сегодня за ним лично из Польши прибыл военный самолет, который и доставит его в Варшаву.

По совершенным преступлениям всегда должно следовать наказание. Мы все вместе, полицейские Национальной полиции Украины, полиции Польши, Генеральная прокуратура, судьи, ГКИС, Национальная гвардия, сделали все, чтобы именно так всегда и было".

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Украина экстрадировала в Польшу гражданина Грузии, подозреваемого в убийстве, - Аброськин 01
Украина экстрадировала в Польшу гражданина Грузии, подозреваемого в убийстве, - Аброськин 02
Украина экстрадировала в Польшу гражданина Грузии, подозреваемого в убийстве, - Аброськин 03
Украина экстрадировала в Польшу гражданина Грузии, подозреваемого в убийстве, - Аброськин 04

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