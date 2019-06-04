Политический боулинг, новые лица, "Служанка народа". Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ"

Каждый раз с чистого листа...
Читайте на "Цензор.НЕТ": "С чистого листа": в России предложили Украине начать отношения сначала
Читайте на "Цензор.НЕТ": Тимошенко о предложении РФ начать переговоры "с чистого листа": "Правильная стратегия". ВИДЕО
Покаяние
Читайте на "Цензор.НЕТ": Кернес выступил за прямые переговоры с РФ: "Мы должны в первую очередь покаяться, что мы обвиняем друг друга"
Новые лица в политике
Скоро на каналі Г+Г
Читайте на "Цензор.НЕТ": Певица Полякова заявила о создании женской партии: "Надоело голосовать за какого-то дядю". ВИДЕО
Охота на краба
Важное мнение...
Читайте на "Цензор.НЕТ": Путин - не маньяк и не псих, он умный человек. Да, у него имперские амбиции, но можно же договориться, - совладелец "Квартала-95" Борис Шефир
Весна прошла, настало лето...
Политический боулинг
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