Следователь полиции задержан на Донетчине на взятке 2 тыс. долл. за закрытие дела о ДТП, - СБУ. ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что сотрудник полиции требовал от жителя Дружковки 2 тысячи долларов. За указанную сумму следователь обещал не привлекать мужчину к уголовной ответственности за совершение дорожно-транспортного происшествия.

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Сотрудники СБУ задокументировали факт получения следователем полиции 10 600 гривен - части взятки. Правоохранители задержали фигуранта производства согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины на одной из улиц Краматорска после получения 40 тысяч гривен - очередной суммы взятки.

Во время задержания злоумышленник оказал сопротивление, пытался убежать и совершил ДТП.

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Решается вопрос об объявлении взяточнику о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины, и избрании меры пресечения.