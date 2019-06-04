Следователь полиции задержан на Донетчине на взятке 2 тыс. долл. за закрытие дела о ДТП, - СБУ. ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
Оперативники спецслужбы установили, что сотрудник полиции требовал от жителя Дружковки 2 тысячи долларов. За указанную сумму следователь обещал не привлекать мужчину к уголовной ответственности за совершение дорожно-транспортного происшествия.
Сотрудники СБУ задокументировали факт получения следователем полиции 10 600 гривен - части взятки. Правоохранители задержали фигуранта производства согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины на одной из улиц Краматорска после получения 40 тысяч гривен - очередной суммы взятки.
Во время задержания злоумышленник оказал сопротивление, пытался убежать и совершил ДТП.
Решается вопрос об объявлении взяточнику о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины, и избрании меры пресечения.